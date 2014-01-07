《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月7日

*工商时报：

--台湾股市 现股先买后卖当冲昨日上路首日，上市、柜市场成交量双双扩增至960亿台币、319亿台币，各创近三个月及33个月新高，但台股受日、陆股走弱破底夹击，终场下跌46点收8,500点附近。

--台湾超级市场业龙头全联福利中心宣布，延揽流通教父徐重仁出任全联总裁，要掀起台湾流通业二次革命，带领全联成为世界一流的超市业者。

--金管会拟开放银行承作〞浮动担保〞业务。金管会业务会报上日通过，将修改动产担保法施行细则，增加浮动担保机制，即借款厂商可以用仓库内流动的货品作为担保品，只要设定一次即可，不必逐笔、逐个设定仓库内的货品，增加厂商取得贷款的容易度。

*经济日报：

--台湾大 新任总经理郑俊卿表示，虽然自己对电信业不陌生，但面对未来激烈竞争，压力不小，将全力以赴迎接4G开台及数位汇流产业的大挑战，并持续深化集团内的资源整合。

--行政院全力做大文化创意产业，金管会配合动员，昨日火速发函保险业，开放拥有逾14兆台币银弹的保险资金，可投资及放款给文创产业，为流行音乐、电影、电视等创意产业挹注活水。

--财政部政务次长吴当杰表示，去年台北101大楼营运已转亏为盈，没有卖公股计划，现在不论是泛公股或民营机构都期待有更高的获利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。