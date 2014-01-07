《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*工商时报：
--台湾股市 现股先买后卖当冲昨日上路首日，上市、柜市场成交量双双扩增至960亿台币、319亿台币，各创近三个月及33个月新高，但台股受日、陆股走弱破底夹击，终场下跌46点收8,500点附近。
--台湾超级市场业龙头全联福利中心宣布，延揽流通教父徐重仁出任全联总裁，要掀起台湾流通业二次革命，带领全联成为世界一流的超市业者。
--金管会拟开放银行承作〞浮动担保〞业务。金管会业务会报上日通过，将修改动产担保法施行细则，增加浮动担保机制，即借款厂商可以用仓库内流动的货品作为担保品，只要设定一次即可，不必逐笔、逐个设定仓库内的货品，增加厂商取得贷款的容易度。
*经济日报：
--台湾大 新任总经理郑俊卿表示，虽然自己对电信业不陌生，但面对未来激烈竞争，压力不小，将全力以赴迎接4G开台及数位汇流产业的大挑战，并持续深化集团内的资源整合。
--行政院全力做大文化创意产业，金管会配合动员，昨日火速发函保险业，开放拥有逾14兆台币银弹的保险资金，可投资及放款给文创产业，为流行音乐、电影、电视等创意产业挹注活水。
--财政部政务次长吴当杰表示，去年台北101大楼营运已转亏为盈，没有卖公股计划，现在不论是泛公股或民营机构都期待有更高的获利。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。