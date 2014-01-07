背景资料：叶伦的“最优控制”政策方式

**支持者的看法**

赞同叶伦做法的分析师更愿意把最优控制政策方式看作是，美联储在通胀率过低时期，描述其面临的问题的“常识性”方式，而目前就是这种时候。

“最优控制只是在指出，在这种情况下，如果你认为当前通胀率过低而且...失业率过高，它是一种更加明显的政策选择，”加州大学圣地亚哥分校的经济学教授James Hamilton表示。

而且，政策错误的风险也是双刃剑，过早决定收紧政策可能意味着至少有成千上万美国人的失业时间因此延长。

“必须承认，这样一来会对人们的生活带来永久影响，就此而言也就是对我们作为一个国家达成目标的能力带来永久影响，”Hamilton说。

**美联储目前的做法**

叶伦已经表示，这一模式是有益且有用的参考，但不能取代政策判断。她说她“绝不提倡把货币政策交给电脑”。

然而，美联储采取的多项举措，都非常符合最优控制方式的思路。

为了让金融市场相信联储将在长时期内维持低利率，央行官员表示只要通胀率没有升破2.5%的危险，就将在失业率至少降至6.5%之前不会升息。

美联储在12月18日对该承诺作出调整，称在失业率降至6.5%以下后的“很长时间内”，可能仍会维持近零利率，特别是若通胀率预期仍低于目标的话。