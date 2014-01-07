《香港重要政经日程》--1月7日-1月14日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
==================今日重要政经消息==================
1月7日（周二）
-- 公布12月底止外汇储备资产。
*--15:00 戴德梁行香港住宅和投资市场展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月8日（周三）
--15:00 富达中国证券市场2014年展望记者会。
1月9日（周四）
*--11:00 生产力促进局与渣打公布2014年首季中小企商业指数记者会。
1月10日（周五）
--11:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。
--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。
*1月13日（周一）
-- 亚洲金融论坛2014开幕(至1月14日)。
--10:30 瑞士宝盛2014年环球市场展望及发布大中华区季报。
--15:00 霸菱资产管理市场展望和投资策略记者会。
*1月14日（周二）
--15:30 景顺香港2014年环球市场经济展望记者会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。