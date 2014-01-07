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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 08:56 BJT

国际油市：美国原油期货上涨，因寒冷气候危及供应

周一，一艘悬挂马尔他旗帜的油轮试图在被示威者控制的港口装运原油，利比亚海军在油轮靠岸时向其开火。

极寒天气横扫美国中部地区，石油面临减产威胁，但这也可能抑制汽油需求。

0022GMT，美国2月原油 上涨0.30美元至每桶93.73美元，周一结算价下跌0.53美元。

路透周一对分析师的初步调查显示，美国上周商业原油库存可能增加220万桶，此前连续五周库存下降。

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)12月石油日均产量为2,953万桶，降至2011年5月以来最低。(完)

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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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