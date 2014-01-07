国际油市：美国原油期货上涨，因寒冷气候危及供应

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周一，一艘悬挂马尔他旗帜的油轮试图在被示威者控制的港口装运原油，利比亚海军在油轮靠岸时向其开火。
极寒天气横扫美国中部地区，石油面临减产威胁，但这也可能抑制汽油需求。
0022GMT，美国2月原油 上涨0.30美元至每桶93.73美元，周一结算价下跌0.53美元。
路透周一对分析师的初步调查显示，美国上周商业原油库存可能增加220万桶，此前连续五周库存下降。
一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)12月石油日均产量为2,953万桶，降至2011年5月以来最低。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。