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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--1月7日

============================今日重要政经日程=======================

1/7(二)

--国新办上午10时请国家卫生和计划生育委员会宣传司司长、新闻发言人毛群安，宣传司副司长、新闻发言人姚宏文介绍2013年中国卫生计生十大新闻及有关工作情况并答问。

============================近期重要政经日程=======================

1/8(三)

--《2013-2014年中国旅游发展分析与预测》新闻发布会在京举行。

1/9(四)

--2013(第七届)中国创业投资价值榜在北京举行。

--《全球环境竞争力报告（2013）》绿皮书发布暨绿色经济转型发展战略研讨会，在京举行。

1/10(五)

*--“中国财富管理50人论坛第二届年会”在北京举行。

*--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。

1/11(六)

--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。

1/16(四)

--2013中国财经领袖年会在北京举行。

1/18(六)

*--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
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