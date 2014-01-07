《中国重要政经日程》--1月7日

--国新办上午10时请国家卫生和计划生育委员会宣传司司长、新闻发言人毛群安，宣传司副司长、新闻发言人姚宏文介绍2013年中国卫生计生十大新闻及有关工作情况并答问。

*--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。