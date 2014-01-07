《中国重要政经日程》--1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
============================今日重要政经日程=======================
1/7(二)
--国新办上午10时请国家卫生和计划生育委员会宣传司司长、新闻发言人毛群安，宣传司副司长、新闻发言人姚宏文介绍2013年中国卫生计生十大新闻及有关工作情况并答问。
============================近期重要政经日程=======================
1/8(三)
--《2013-2014年中国旅游发展分析与预测》新闻发布会在京举行。
1/9(四)
--2013(第七届)中国创业投资价值榜在北京举行。
--《全球环境竞争力报告（2013）》绿皮书发布暨绿色经济转型发展战略研讨会，在京举行。
1/10(五)
*--“中国财富管理50人论坛第二届年会”在北京举行。
*--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。
1/11(六)
--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
1/18(六)
*--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。