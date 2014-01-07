中国公开市场：今日将不进行任何操作，七天逆回购仍暂停--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月7日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作，七天期逆回购继续暂停。
上周央行公开市场以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。业内人士指出，转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金面的事件较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。。
本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。
央行公开市场操作2013年更趋灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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