《台湾重要政经日程》--1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
===================今日重要政经消息=============================
1/7(二)
-- 9:00 金融相挺、创意起飞高阶论坛。
--14:00 仲量联行2013年第四季暨2014不动产市场展望记者会。
--14:00 宏基 、PChome支付链策略合作记者会。
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较上年同期持平。
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1/9(四)
--15:00 台湾金管会年终记者会。
1/10(五)
--鸿海 公布12月营收。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币，13日发行。
--13:30 台积电 公布12月营收。 *--14:00 联电 公布12月营收。
1/13(一)
--12:20 央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。
--11:00 证交所与柜买中心记者会。
1/14(二)
--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
1/15(三)
--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。 *--11:40 摩根资产管理记者会。
1/16(四)
--13:30 台积电 公布第四季财报。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/29(三) *--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/6(四) *-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。 *--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。