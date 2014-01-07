背景资料：叶伦在利率、监管和沟通改革方面的观点

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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**资产泡沫**
对于美联储超宽松政策立场的一项批评是，政策可能造成另一波资产泡沫。叶伦则是一直在淡化这样的忧虑。
尽管如此，她仍暗示需要有更强硬的监管，而且她也可能支持在必要时透过货币政策来确保泡沫不至于造成金融体系的不稳定。
“我绝对相信我们的监管能力是关键所在，这和货币政策一样重要，”她向参议员表示。“我不排除使用货币政策作为因应资产价格失调的工具，但因为这是很直接的工具...我会希望见到最先使用货币政策来达成国会赋予我们的目标，而在处理可能的金融稳定威胁时，率先使用其他工具。”
**大到不能倒**
叶伦认为，政策官员在处理大到不能倒的金融机构方面有所进展，但希望银行业持有更多资本，达到更高的流动性和监管标准。
**沟通**
美联储在2012年1月采行了明确的通胀目标，叶伦长久以来都在推动这种做法。“金融危机后经济面临挑战，更加凸显出沟通的重要性，”叶伦在2012年底称。数周后，美联储采取了另一项重大举措：将经济指标作为调整货币政策的明确门槛。叶伦称之为美联储的沟通变革。
叶伦预计将调整并扩大美联储的沟通，可能会举行更多的记者会，政策委员也会提出更详细的预估。(完) (编译 侯向明/郑茵/王冠中; 审校 张涛/王兴亚/李爽)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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