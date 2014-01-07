《中国报摘》--其他报纸重要消息1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--A股IPO（首次公开发行）重启后首单--新宝股份确定发行价格为10.5元人民币/股，对应该公司2012年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为30.08倍。发行全部为新股，市场关注的老股转让并未出现。
--中国南车 最新消息，中国南车株洲所收购的澳大利亚代尔克公司三年来累计盈利1,800万元，已经超过当年1,758.9万元的收购价格。
**证券时报**
--中国建筑 公告称，中建总公司增持了中国建筑2,006.09万股，此次增持后，中建总公司持有公司股份数量为166.93亿股，约占总股本的55.64%。
--中国北车 发布总额达372.05亿元的重大合同公告，约占该公司2012年度营业收入的40.25%。
**东方早报**
--中央汇金公司最近两个交易日已耗资逾20亿元买入ETF(交易所交易基金)，但依然未能有效缓解新股申购带来的资金压力，A股指数昨日继续下跌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。