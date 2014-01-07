《中国报摘》--其他报纸重要消息1月7日

**上海证券报**

--A股IPO（首次公开发行）重启后首单--新宝股份确定发行价格为10.5元人民币/股，对应该公司2012年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为30.08倍。发行全部为新股，市场关注的老股转让并未出现。

--中国南车 最新消息，中国南车株洲所收购的澳大利亚代尔克公司三年来累计盈利1,800万元，已经超过当年1,758.9万元的收购价格。

**证券时报**

--中国建筑 公告称，中建总公司增持了中国建筑2,006.09万股，此次增持后，中建总公司持有公司股份数量为166.93亿股，约占总股本的55.64%。

--中国北车 发布总额达372.05亿元的重大合同公告，约占该公司2012年度营业收入的40.25%。

**东方早报**

--中央汇金公司最近两个交易日已耗资逾20亿元买入ETF(交易所交易基金)，但依然未能有效缓解新股申购带来的资金压力，A股指数昨日继续下跌。(完)