港报社评：影子银行风险大，中央须急拆弹--经济日报1月7日

多家内地传媒和外电昨指，国务院已推出「107号文」，要严格规管影子银行，形容其监管力度空前。此应因影子银行的膨胀速度极急，去年首11个月，内地社会融资规模达16.06万亿元人民币，较前年同期急增1.92万亿元，当中如委托贷款等一类与正规银行关连度较高的影子银行活动，增速尤快。

中央将规管影子银行提升至极高层次，因背后至少有两忧虑。 其一，影子银行是金融危机温床。不少正规银行资金透过委托贷款、理财产品等渠道，大量流向影子银行，这些资金多借给风险较高、难循正规银行融资的客户，一旦突爆违约，银行体系亦势遭牵连冲击。 其二，影子银行成改革障碍。影子银行和地方债问题实一体两面，过去地方诸侯藉影子银行取得大量融资，以大建鬼城、大增过剩产能企业。中央今年要力推新城镇化、力遏过剩产能等改革，若不严控影子银行，让诸侯取得大量银弹力抗中央，势续令中央改革政令难出中南海。 故中央要拆金融炸弹、促改革落实，必须为影子银行作更全面摸底，厘清其具体规模、摸透其资金流通脉络，并制定出更有效对策以化解风险，藉此取信国内与国外，可更有理有节反击外资尤其炒家刻意唱淡，保经济稳定。 中央要加强监管影子银行，势触动金融业、地方诸侯利益，惹极大反弹，故成效实难逆料，惟期间内地势将进一步去杠杆化，资金将更趋紧，内地经济和金融市场的阵痛在所难免。