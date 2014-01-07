日本已公布经济指标--2014/1/7

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.7% +0.6% 1月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.2% +0.9% 1月30日 -- 工业生产(m/m) 11月 +0.1% p +1.0% r 1月20日 -- 失业率 11月 4.0% @ 4.0% @ 1月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差12,929 逆差10,907 1月26日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 +0.2% +0.9% 1月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。