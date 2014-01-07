韩国财政：政府称上半年将动用年度预算的55%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔1月7日 - 韩国企划财政部周二表示，政府计划上半年将动用其2014年预算的55%，以提振经济复苏。
企划财政部今年规划的支出为294兆(万亿)韩元(2,760亿美元)，计划在第一季动用其中的28%左右。该年度支出不包括薪资给付、维修支出，以及政府和国有基金和机构之间的业务往来。韩国议会于1月1日批准的预算规模为356兆韩元。
在2013年，政府第一季动用了年度预算的28.2%，上半年则动用了60.3%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。