韩国财政：政府称上半年将动用年度预算的55%

企划财政部今年规划的支出为294兆(万亿)韩元(2,760亿美元)，计划在第一季动用其中的28%左右。该年度支出不包括薪资给付、维修支出，以及政府和国有基金和机构之间的业务往来。韩国议会于1月1日批准的预算规模为356兆韩元。