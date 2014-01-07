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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 09:21 BJT

韩国财政：政府称上半年将动用年度预算的55%

路透首尔1月7日 - 韩国企划财政部周二表示，政府计划上半年将动用其2014年预算的55%，以提振经济复苏。

企划财政部今年规划的支出为294兆(万亿)韩元(2,760亿美元)，计划在第一季动用其中的28%左右。该年度支出不包括薪资给付、维修支出，以及政府和国有基金和机构之间的业务往来。韩国议会于1月1日批准的预算规模为356兆韩元。

在2013年，政府第一季动用了年度预算的28.2%，上半年则动用了60.3%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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