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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 09:15 BJT

韩国已公布经济指标--2014/1/7

经济指标               时间   最新数据         前月/前季数据        下次公布时间   预估值
                                                                                (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)       第三季      +1.1%  @-r            +1.1%  @-r             --       --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       12月      +1.1%                 +0.9%                  --       --
                                                                                           
 工业生产(m/m)                  11月       持平  @-p            +2.1%  @-r             --       --
 失业率                         11月       2.9%  @               3.0%  @          1月14日       --
 贸易收支(亿美元)               12月     顺差37  p             顺差48  r          1月15日       --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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