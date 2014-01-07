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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 09:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

路透1月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期    时间   国家       规模   发行细节
 1/7            英国              指数关联债券
 1/7            日本              三个月期贴现国库券
 1/7            日本              10年期公债
 1/7            美国              三年期公债
 1/8            美国              10年期公债
 1/9            法国              长期政府债券(OAT)
 1/9            西班牙            公债标售
 1/9            美国              30年期公债
 1/9            日本              三个月期贴现国库券
 1/10           日本              10年期通胀保值债券
 1/10           日本              六个月期贴现国库券
 1/10           意大利            国库券标售
 1/13           意大利            标售中长期债券
 1/13    1350   法国              国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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