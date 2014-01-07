《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

路透1月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/7 英国 指数关联债券 1/7 日本 三个月期贴现国库券 1/7 日本 10年期公债 1/7 美国 三年期公债 1/8 美国 10年期公债 1/9 法国 长期政府债券(OAT) 1/9 西班牙 公债标售 1/9 美国 30年期公债 1/9 日本 三个月期贴现国库券 1/10 日本 10年期通胀保值债券 1/10 日本 六个月期贴现国库券 1/10 意大利 国库券标售 1/13 意大利 标售中长期债券 1/13 1350 法国 国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)