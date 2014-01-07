港报社评：完善强积金退休功能，减老龄社会福利负担--明报1月7日

强积金制度已经成为累积民怨的其中一个深层次矛盾，当局必须采取适当措施改善，使强积金实现保障打工仔退休生活的原意。例如，目前容许雇主以强积金对冲遣散费和长期服务金的机制，会纵容雇主以低成本解雇年资较长雇员，并非强积金原意，政府应该采取措施，逐步取消对冲机制，使强积金体现原来功能，成为打工仔退休生活之所赖。

据工联会的数字显示，2008至2012年共提取了约270亿元强积金，其中用作对冲的比例为39.2%，用作退休的则为28.9%，对冲金额远超退休金额，反映事态不正常，对打工仔不合理。

较早前，传出梁振英将提出逐步取消强积金与遣散费长服金的对冲机制，但是四大商会与雇主组织、相关立法会议员率先约见梁振英表达商界忧虑。他们认为对冲机制是当年同意强积金的条件，现在若取消，这是政府单方面改变游戏规则，难以接受；又认为取消对冲对商界，特别是中小企构成巨大财政压力，并警告可能会出现倒闭潮。

为了顾及中小企的需要，政府可逐步降低可对冲强积金的比例，最终达至完全取消。例如新措施实施首年，可对冲款项减至不超过雇主累计权益的50%，翌年再调减另一半。另一个办法是容许雇主继续使用新措施生效前的累计权益，其后的供款就不能再用以对冲。

强积金现状已成为市民对社会不满的其中一条药引，政府应全面检讨强积金的良窳，切实恢复其作为打工仔退休生活的原意；做到这样，不单可以消弭社会矛盾，还可以在即将到来的老龄社会，减少长者对社会福利的依赖。