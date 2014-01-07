港报社评：改强积金对冲削投资动力--星岛日报1月7日

政府新推长服金和遣散费的年代，本港并无任何法定退休保障，公务员和部分大企业有退休金计画，但是不少打工仔「手停口停」。政府实施长服金计画以补不足，已经列明本身退休计画保障比长服金优厚者，不必支付长服金，背后的理据是雇员不必享受双重退休保障。 由此可见，长服金只是为了补充其他退休保障计画覆盖不到的地方。强积金推行，是强逼雇主和雇员为退休开支作定期储蓄，比长服金要雇主一下子拿出数10万元支付雇员退休为「稳阵」。 强积金的推行受到种种掣肘，调高供款上限往往受到阻力，以现时的每月劳资双方合共最高供款2500元计，要做足45年，退休时才享有135万元，由于不少工人的工资未去到供款上限，强积金供款年期又短，所得金额更少，不足以应付退休后的生活要求。 如果实行强积金和长服金双轨制，雇员退休保障增加，雇主却要承受双重负担，对中小企尤其吃力。当局在考虑改制时，要通盘检讨退休制度，并且留意当中的副作用，设法避免重蹈外国偏重劳工利益而降低雇主聘人和投资意欲的覆辙。 这些地方的工人退休和解雇成本偏高，结果雇主尽量减少聘请人手，导致青年人求职特别困难，失业率特别高。当局提高员工福利，需要避免产生削弱经济动力的副作用，以免出现工人阶层先甜后苦的局面。