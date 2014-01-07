港报社评：不可将特区普选搞成国家普选--文汇报1月7日

公民党主席余若薇与陈方安生牵头的「香港2020」昨日召开记者会，不仅指政改谘询文件不应引述中央官员的说法，而且指责政改谘询文件删除了所谓「特首普选要符合国际标准」。

余若薇和陈方安生言论的要害在于排斥中央对香港落实普选的宪制主导权，将香港作为一个特区的普选视为一个主权国家的普选。余若薇与陈方安生声称要争取符合「国际标准」的「真普选」，无非是要为余若薇「问鼎」特首度身定做一套方案。然而，余陈的所谓「真普选」违反基本法和人大决定，肯定是行不通的。

政务司长林郑月娥回应指二人的批评跟事实不符，强调谘询文件最多篇幅正是放在有关的法理基础上，是非常清晰并引用了原文向市民交代。

余若薇与陈方安生鼓吹「特首普选要符合国际标准」，完全是欺世惑众之言。世界上根本没有所谓「国际标准」的「真普选」。从世界各地的情况看，在普选的具体安排上，并不存在一个放诸四海而皆准的标准。各地的普选安排，是当地各种社会历史条件、各种社会利益竞逐综合作用的结果。

所谓普选的「国际标准」乃子虚乌有，所谓「真普选」其实就是「无普选」。余若薇、陈方安生罔顾香港的法律地位，要以根本不存在的所谓「国际标准」来规范香港的普选制度，其目的无非是企图利用普选将香港变成一个独立于中国之外的政治实体。对此，必须予以揭露和批评。