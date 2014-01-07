《新兴市场重要经济事件预告》--1月7日-1月14日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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1月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开会议，无利率决定议程(1300)。
华沙--波兰央行召开为期两天的货币政策委员会会议(至1月8日)。
1月8日(三)
暂无重要经济事件公布。
1月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
雅加达--印尼央行召开会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
1月10日(五)
暂无重要经济事件公布。
1月13日(一)
香港--亚洲金融论坛(至1月14日)。发言者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、俄罗斯副财长Alexey Moiseev以及越南副财长杜黄英俊。
1月14日(二)
维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言者包括：立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic、及罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王翔琼/王兴亚)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。