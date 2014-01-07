版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 09:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月7日-1月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开会议，无利率决定议程(1300)。

华沙--波兰央行召开为期两天的货币政策委员会会议(至1月8日)。

1月8日(三)

暂无重要经济事件公布。

1月9日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

雅加达--印尼央行召开会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

1月10日(五)

暂无重要经济事件公布。

1月13日(一)

香港--亚洲金融论坛(至1月14日)。发言者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、俄罗斯副财长Alexey Moiseev以及越南副财长杜黄英俊。

1月14日(二)

维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言者包括：立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic、及罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王翔琼/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐