香港社会：“娱乐之王”邵逸夫离世，享年107岁－－香港媒体

媒体报导，1907年出生的邵逸夫是在家中去世。

邵逸夫为电视广播（TVB）创办人之一，TVB为香港首间商业无线电视台，也是全球主要华语商业电视台。他并于1958年创立邵氏电影公司，拍摄逾千部华语电影，席卷当时香港、台湾以及星马地区电影市场。