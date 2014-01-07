香港社会：“娱乐之王”邵逸夫离世，享年107岁－－香港媒体

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 香港多家媒体周二报导，电视广播 荣誉主席、“娱乐之王”邵逸夫今晨离世，享年107岁。
媒体报导，1907年出生的邵逸夫是在家中去世。
邵逸夫为电视广播（TVB）创办人之一，TVB为香港首间商业无线电视台，也是全球主要华语商业电视台。他并于1958年创立邵氏电影公司，拍摄逾千部华语电影，席卷当时香港、台湾以及星马地区电影市场。
本地时间上午9:31时，电视广播下跌1.58%，报49.8港元，过去一个月来升3.96%；大盘恒生指数 微跌0.17%。（完） (记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。