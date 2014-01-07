《全球重要经济事件一览表》--1月7日-1月14日

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1月7日(二)

巴黎--法国财政部长莫斯可维西将会晤美国财政部长杰克卢，并联合召开新闻发布会(1300)。

哈特福--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商业协会主办的主题为“2014年经济峰会和前景”的会议上发表演说(1330)。

凤凰城(菲尼克斯)--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次午餐会上就经济和货币政策发表讲话(1910)。

1月8日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月会议记录(1900)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至1月9日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月货币政策会议记录(0830)。

1月9日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决议。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔参加由明尼亚波利斯联储银行主办的论坛(0100)。

麦迪逊--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在威斯康辛银行家协会就“银行和美国经济”发表演说(1830)。

法兰克福--欧洲央行会议，随后宣布利率决议并举行记者会。

1月10日(五)

里加--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟(EU)执委会主席巴罗索访问拉脱维亚。

印第安纳波利斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策，在印第安纳银行家协会举办的印第安纳经济展望论坛上发言(1805)。

1月13日(一)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社，就经济前景发表讲话(1740)。

香港--中国亚洲金融论坛(至1月14日)。荷兰财长迪塞尔布洛姆将致辞。

1月14日(二)

美国费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在拉萨尔大学商学院举办的第13届经济展望年会上，就经济前景发表讲话(1745)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一次午餐会上就美国经济作出展望(1800)。

维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言人包括立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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