英国经济：2013年第四季企业增长强劲且信心上升--BCC

路透伦敦1月7日 - 周二公布的调查显示，英国企业2013年第四季增长强劲且信心上升，暗示英国经济复苏将加速。

英国商会(BCC)称其季度经济调查显示，10-12月一季整体经济增长约0.9%，高于第三季成长的0.8%。

居主导地位的服务业企业的国内销售和订单以逾九年来最快速度增长，出口销售和订单处于1989年开始该调查以来的最高水平。

尽管制造业者国内销售和出口订单微幅下降，但他们对二者的信心为1989年以来最高，相信未来一年利润率将增长且投资意愿升高。

英国商会首席分析师David Kern称，“由于2013年第四季多数数据高于2007年经济衰退前水平，显然英国经济或将在短期内持续走强。”

英国商会的调查亦显示英国企业雇主希望增聘员工，净27%的服务企业和净31%的制造业企业计划未来三个月增聘员工。

就业统计数据受到英央行密切关注，该央行曾于8月誓言维持利率在纪录低位，至少直至失业率降至7%。

随着最近几个月失业率大幅降至7.4%，英央行很快强调7%的门槛不是带动升息的自动引擎。

英国商会周二警告称，经济复苏面临的困难依然存在。Kern表示，“欧元区的基本问题尚未解决，这将对我们的出口商会有不利影响，而且通胀仍然是主要问题。”

越来越多的企业对英国商会称，他们希望涨价，制造业者称原材料成本上升，服务业企业则报怨融资成本和日常管理费用增加，这些均暗示了潜在通胀压力。