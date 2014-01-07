表格：台湾12月出口较去年同期衰退1.9%，逊于预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 台湾财政部周二公布，12月出口金额较上年同期衰退1.9%，逊于市场预估的衰退1.4%。
财政部表示，虽然中国大陆农历春节前备货效应浮现，惟其他市场仍显疲态，致12 月出口较上年同月减1.9%。
12月进口则较上年同期成长10.1%(市场估为成长0.1%)，为两年半来新高。因电子业者加速扩充高阶制程产能，推升12月资本设备进口达40.9亿美元。12月贸易顺差则为14.1亿美元。
财政部长张盛和日前曾表示，12月出口情势不佳。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
12月年变动率(%) 11月年变动率(%)
整体出口金额 -1.9 0.0
--中国(含香港) +2.3 +6.5
--美国 -1.5 -0.7
--欧洲 -9.3 -1.6
--日本 -10.2 -7.6
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
12月 -1.9 +10.1 +14.1
11月 0.0 -0.5 +35.1
10月 -1.5 -2.8 +35.2
9月 -7.0 -0.7 +23.5
8月 +3.6 -1.2 +45.9
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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