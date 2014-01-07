更新版 1-中国公开市场：资金宽逆回购续停，影子银行新规显示降杠杆思路不变

* 资金渐趋宽松，七天逆回购继续缺席符合预期

* 影子银行新规雷霆出台，监管层推动机构降杠杆思路不变

* 流动性总体易紧难松 (新增更多评论和背景)

路透上海1月7日 - 因元旦过后资金渐趋宽松，中国人民银行公开市场周二继续暂停七天期逆回购操作，基本符合市场预期；业内人士并指出，备受关注的影子银行监管新规雷霆出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。

“元旦过后资金面比想象的要好，大家心理已经接受这种状态，只要(公开市场)不回笼，就是适中的。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

华东一商业银行交易员也称，“资金已经很宽啦，只要不是正回购或者央票重启就好。”

目前市场资金面呈现短松长紧局面，隔夜回购利率 已跌至3%以下，但七天及以上品种报价坚挺，七天 早盘加权利率仍超过4%，隔夜和七天点差约140bp。

黄艳红指出，1月份干扰资金面因素较多，缴税、财政存款及春节等多重压力下，七天利率下降速度较缓慢，尤其跨春节资金价格仍处于高位，反应大家预期偏谨慎。

她并指出，央行操作更多意在M2、社会融资总量等宏观目标，从去年6月末钱荒开始，就展示了其调控决心，最新出台的影子银行监管政策，更进一步显示监管促进机构降杠杆的思路暂时不会改变。

“因为前面多少年的扩张模式，投资拉动的增长方式，已经造成杠杆非常大，虽然社会融资总量、M2越来越大，但银行整个体系的流动性时不时仍会紧张，机构要自己去承担杠杆化导致的流动性压力。”黄艳红称。

上海一大型券商分析师也指出，107号文显示的是，监管层将从融资端对流动性进行更为审慎的管理，“央行会控制的，不会让资金太过宽松，过年前不会更松了。”

在中国实体经济去产能和金融机构去杠杆的政策方向明确后，国务院层面首次针对影子银行的监管文件终于铿锵落地，规范影子银行的107号文显示融资端的信用投放管理正在强化审慎监管。

上周公开市场以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。

央行公开市场操作2013年更趋灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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