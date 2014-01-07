港报财经评论：中国好友的忧虑--信报1月7日

中国好友的忧虑 /习广思

中国改革带来股市发梦机会，但现实情况却一再提醒投资者，这场改革路相当难行。理想是，中国经济转型已开始，改革路线渐渐清晰，但红利未见；现实是，要打破旧有增长模式不容易，要清理几年来埋下的债务风险更加难，货币政策松紧的掌握，考验人行平衡流动性的能力。回应这种理想与现实的挣紮，股市继续大上大落，改革政策带来憧憬而涨升，但现实环境却再一次叫投资者担忧。要展望中港股市前景，阁下是乐观派还是悲观派。看好的投资者认为，经济宏观风险已大减，经济减速将持续，三中全会带来希望，中资股要回升，只欠东风。

悲观派认为，在这个转型时刻，中国金融炸弹未完全解除，国企改革对企业盈利带来变数。中港股市近一整月的惨淡表现再次提醒市场，中港股市要好转依然是难关重重。中国内地“水紧”未变，A股IPO恐惧症再现；加上地方债担忧，A股弱势持续。恒指昨天下试250天线，收报22,684点。大市成交额621亿港元，沽空比率10.6%。由去年12月初高位计，沪深300指数跌10.4%，恒指跌6.4%，国指更下跌12%。H股强弱反映外资对中资股的看法，去年11月下旬受三中全会刺激，H股急升，如今回归现实，H股亦跌得急。中资金融股逐批跌，内银的改革效应早已消失，内险股转弱，最强券商股近2日成为抛售对象。

今年首3个交易日，几乎重复2013年的市况，市场趋势未变。（1）强股续强，科技、濠赌、新能源、环保股续强势；（2）新兴产业成为追逐对象，物流、医药股是未来新星；（3）半新股是寻宝地，大部分新股规模细，兼且寂寂无名，有质素者是基金新宠，没质素也可炒作货源供求；（4）弱势股有反弹无上升，换言之，有短炒没有长摣。智能手机热潮持续，TCL通讯 股价在去年第4季急涨，皆因行业出货量持续增长，加上管理层曝光增加，第3季业绩扭亏，相信今年初会有盈利消息。另一间走势落后的是中国无线 ，周四正式改名“酷派集团”，能否转运是未知之数。

对美元升势起戒心 /苏子

2014年将正式成为退市之年，而美元亦因此有较出众的表现。上周刚踏入2014年，美元一如不少投资者所料般向上走高，虽然美元的升势只是集中在欧洲货币身上，但已足以令一众美元看好的投资者更加巩固其看好2014年美元走势的信心。但是，对刚踏入2014年的美元升势要小心，原因是既然市场上早已充斥这么多美元看好的投资者，故上周美元的升势应该十分全面，不应只是集中在欧洲货币身上；加上目前市场最为看好的美元兑日圆，其升势应更为出众才对，怎可能因为市场避险情绪上升而出现不升反跌的相反走势？2014年美元的“真身”，有可能会逆着市场看好的情绪走，未必一定上升，此结果或使一众美元看好的投资者损手。

留意上周美元兑日圆所造的105.44高位，跟2007年的124.16高位跌至2011 年10月的75.54低位的61.8％反弹目标（105.59）十分接近。若目前市场对美元的看好情绪，未能在稍后美元兑日圆再创今年新高后，成功突破此反弹目标，相信美元兑日圆将向下出现较深的调整市。一旦汇价显着回落至去年上半年的103.73高位以下波动及收市，预料届时不少日圆相关的利差交易拆仓活动将涌现，从而加速美元兑日圆下调的力度。

本周四欧洲央行将议息，料会后声明的措辞将对欧罗汇价构成较大波动。倘若措辞显示欧洲央行对经济复苏前景乐观，不再担心出现通缩，料市场将视之为欧洲央行已无望减息或实施负存款利率，从而把欧罗汇价炒高；而近日表现强势的美汇指数，料回复偏软的走势。至于本周五美国公布最新的就业报告，若结果只是符合市场预期，料对汇市未必带来太大冲击，因为近期美国所公布的数据表现并不差，而联储局亦已启动退市，故利好的数据对市场投资者而言反而欠缺新意。若然结果与市场预期大有出入，例如太好或太差，届时汇市投资者才可兴风作浪及令汇价出现较明确的方向。