港报财经评论：逆市机遇四类股中寻--经济日报1月7日

逆市机遇四类股中寻 /林瑞芬

中国内地股市续疲弱，港股受累。恒指昨一度低见22,567，收22,684，跌0.58%；成交额621亿港元。技术上，22,500之考验犹在，不过预期大跌压力有限。上周以来，指数跌幅虽较大，但个股的表现未为大市严重拖累，半新股为例，升幅多少，但见回调幅度又少少。

上证昨收报2,045，跌1.8%。大市开局不顺，要改变暂时跌势，关键仍在观察市况对IPO将重启以及对春节前流动性例牌压缩的息率抽升高度反应。引述中信证券，今周8日至10日将有8家企业IPO申购，预计平均每家企业IPO冻结资金达230亿港元，即共1,840亿港元，资金面趋紧。惟首季银行存款及贷款也是最充裕的一季，流动性只是稍紧，静待“恐新症”（恐新股上场抽空市场资金）疑虑的消除。对A股来讲，左右今年的走势变化因素可谓复杂，虽然未必有太多人认为今年会呈激烈的大牛市势，但接近一致认为股市的大底已触，个别股呈结构性机遇，连有A股市场“私募教父”的赵丹阳也在事隔6年后回归A股，再组信托私募基金。据他认为，上证市净率只有1.2倍至1.3倍，历史平价，是捡便宜货时机。

对A股现况反覆偏软，未言失望，就是因为有问题致需要改，现所指的问题，在过去4年股市表现“熊”冠全球时已在一点点反映，除非有些债务问题失控，不然2013年中国内地改革元年起始点，2014年就应是改革实践年，改得好自然会有奖！当然，有问题，肯改革，又是否定即时可以改好，痛苦阵痛难免。如昨受总裁意外死亡的中国中铁 急挫4%，消息传为总裁长年积压于公司重债问题下而堕楼，消息难求证。若属实，就是可悲。中国内地铁路业几近垄断，长年得政府支持，在近年打腐事件爆发后，相关国企也要进行整顿，市场亦趋于开放，对公司高管是压力。事件也引伸，重债国企股以及产能过剩的国企股，在未来国企/国资改革浪潮下将迎严峻的考验。

烂船三斤钉，内银股吸引 /余少文

国企指数16年来首现开年3连跌，走势之差令人失望。而内银股盈利放缓下，股价去年震荡，只是其2014年预测PB低于1倍，加上息率近6厘，烂船仍有三斤钉。中国内地股市昨日再下跌，国企指数亦跌146点或1.4%，收报10,290点，成交额134亿人民币，只有22%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌62点或1.4%，收报4,386点，成交额47亿人民币，燃气股和石油股撑住，红指才没有扩大跌幅。

国指今年开局录得3连跌，是1998年开年3连跌以来，再一次出现这跌势，令拥护者失望。其实，国指踏入1998年是连跌7日，全年最后跌45%，若然国指历史重演，则国指今年肯定无运行！至于短期走势而言，指数由去年6月低位8,640点升至12月高位11,638点，5个月升35%，目前只调整了一个月，但去年底开始的升浪以黄金比率的0.382倍、0.5倍和0.618倍计算调整，则为10,493点、10,139点和9,785点，9,785点即0.618倍调整所在不宜有失。大市升或跌，最重磅的内银股是关键所在，过去一个月下跌累及国指向下。

内银股下跌，或是投资者担心地方债、流动性等问题，但地方债问题不必过于担心，因为中国经济工作会议提到重点防控地方债务问题，审计署又首次提出剥离部分存量或有债务，并表示化解存量债务的可能方案，包括建立省级资产管理公司进行债务重组、配合国企改革督促地方政府通过变卖资产偿还债务、注资政策性银行、加快处置地方性金融机构。虽然银行贷款占地方债的比重，由2010年底的79%，降至去年中的57%，去年下半年和今年是还债高峰期，内银股会受累而震荡。料随着地方债还款高峰期逐渐过去，内银股今年要面对利率市场化的问题，因为利率市场化会令内银股净息差下降，盈利自然受到影响。随着内银股过去一个月由高位回落，按彭博预测数字，目前上市的“十二行”2013年预测PB（市帐率）平均值只有0.9倍，展望2014年更降至0.78倍，并且是十二行都低于1倍PB，以PB来看，内银股确实是吸引。