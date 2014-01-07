金属期市：伦敦期铜持于近两周低点，受中国经济降温疑虑拖累

上海期交所主力3月期铜合约 基本持平于每吨51,870元人民币。

两份调查报告显示，12月中国服务业增长放慢，呼应了制造业增长减速的表现，并巩固了中国经济去年底的上升势头减弱的观点。

随着决策层打击影子金融体系和其他高风险银行借贷行为，中国市场在1月底可能将面临新一波的流动性紧张。

商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的数据显示，对冲基金和资金经理在12月31日止当周增加期金、期银和期铜及其期权的净多仓。

铜的投机性净多仓连续第三周增加，达到35,635口的近两年高位。(完)

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