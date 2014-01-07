金属期市：伦敦期铜持于近两周低点，受中国经济降温疑虑拖累

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
上海期交所主力3月期铜合约 基本持平于每吨51,870元人民币。
两份调查报告显示，12月中国服务业增长放慢，呼应了制造业增长减速的表现，并巩固了中国经济去年底的上升势头减弱的观点。
随着决策层打击影子金融体系和其他高风险银行借贷行为，中国市场在1月底可能将面临新一波的流动性紧张。
商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的数据显示，对冲基金和资金经理在12月31日止当周增加期金、期银和期铜及其期权的净多仓。
铜的投机性净多仓连续第三周增加，达到35,635口的近两年高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。