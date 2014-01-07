日本股市：日经指数早盘连两日下跌，受疲弱美国数据所累

路透东京1月7日 - 日股日经指数周二早盘下跌，此前经济数据显示美国服务业成长放缓，造成投资人不愿承担风险。

日经指数早盘中段在震荡交投中下跌0.6%至15,807.86点。日经开低后一度来到平盘上方。周一时收跌2.4%。

据供应管理协会(ISM)数据，美国服务业成长速度在12月连续第二个月减缓，企业活动扩张速度下降，新订单也萎缩。

分析师表示，投资者关注周五的美国非农就业数据。该数据将提供进一步的线索，可以研判美联储缩减刺激的速度。