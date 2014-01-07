芝加哥期市：CBOT小麦期货因天气寒冷连续第三天上扬，玉米期货走低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
寒冷天气可能冻坏越冬小麦，牲畜为抗寒也会吃进更多饲料，从而增大饲料需求。
美国中部地区遭遇20年来最寒冷天气，也导致整个农业区的谷物和饲料运输受到影响。
周一玉米期货上涨，受阿根廷收成情况忧虑影响，此前近月3月玉米合约在上周末跌至合约低点。
一位当地气象学家称，阿根廷近期种植的玉米和大豆作物将在未来几天经受热浪的考验，潘帕斯农业种植区要等到本周末才会迎来降雨。
阿根廷是全球第三大玉米和大豆出口国，是全球最大的豆油和豆粕供应国。
玉米市场近期承压，因全球供应上升，且中国取消采购美国玉米。
交易商称，中国官方媒体新华社周一的报导暗示，中国取消的美国玉米船货要多于原先设想。
美国农业部将在1月10日公布最新的全球谷物供需数据，并发布对2013/14作物年度美国农作物产量最终预估。
许多分析师预计，农业部将调高美国玉米和大豆产量预估，全球玉米和大豆库存预估也将被上调。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 607.00 1.25 +0.21% +1.68% 632.38 44
CBOT玉米 426.75 -1.00 -0.23% +1.49% 429.32 50
CBOT大豆 1276.25 -0.50 -0.04% +0.49% 1309.70 36
CBOT稻米 $15.64 $0.00 +0.00% +0.81% $15.49 68
美国原油 $93.61 $0.18 +0.19% -0.37% $96.66 26
汇率
欧元/美元 $1.362 $0.004 +0.27% -0.34%
美元/澳元 0.894 0.000 +0.01% +0.44%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/郑茵 审校 王兴亚/李爽)
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