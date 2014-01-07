芝加哥期市：CBOT小麦期货因天气寒冷连续第三天上扬，玉米期货走低

寒冷天气可能冻坏越冬小麦，牲畜为抗寒也会吃进更多饲料，从而增大饲料需求。

美国中部地区遭遇20年来最寒冷天气，也导致整个农业区的谷物和饲料运输受到影响。

周一玉米期货上涨，受阿根廷收成情况忧虑影响，此前近月3月玉米合约在上周末跌至合约低点。

一位当地气象学家称，阿根廷近期种植的玉米和大豆作物将在未来几天经受热浪的考验，潘帕斯农业种植区要等到本周末才会迎来降雨。

阿根廷是全球第三大玉米和大豆出口国，是全球最大的豆油和豆粕供应国。

玉米市场近期承压，因全球供应上升，且中国取消采购美国玉米。

交易商称，中国官方媒体新华社周一的报导暗示，中国取消的美国玉米船货要多于原先设想。

美国农业部将在1月10日公布最新的全球谷物供需数据，并发布对2013/14作物年度美国农作物产量最终预估。

许多分析师预计，农业部将调高美国玉米和大豆产量预估，全球玉米和大豆库存预估也将被上调。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 607.00 1.25 +0.21% +1.68% 632.38 44

CBOT玉米 426.75 -1.00 -0.23% +1.49% 429.32 50

CBOT大豆 1276.25 -0.50 -0.04% +0.49% 1309.70 36

CBOT稻米 $15.64 $0.00 +0.00% +0.81% $15.49 68

美国原油 $93.61 $0.18 +0.19% -0.37% $96.66 26

汇率

欧元/美元 $1.362 $0.004 +0.27% -0.34%

美元/澳元 0.894 0.000 +0.01% +0.44%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>