全球经济：多数人乐观相信2014年经济将改善--调查

路透纽约1月6日 - 全球研调公司Ipsos周一发表的调查显示，全球多数人都乐观认为，2014年将比2013年好，且全球经济将更强劲。

Ipsos查访23个国家的结果显示，76%的民众称对新的一年寄予厚望，比例略高于2013年。约半数表示他们和家人去年都不好过。

“大家对新年都感到振奋。我想他们对2013年的坏印象记忆犹存，略微多数受访者表示，去年对他们和其家人都是糟糕的一年，大家都有些担心经济，”Ipsos资深研究经理Keren Gottfried在访谈中提到。

但她补充道，整体乐观氛围“显示人们希望以‘水已有半满’的乐观思维来看世界。”

调查显示53%的人相信全球经济2014年会更强劲，印度、中国和印尼的信心最强，瑞典、法国和意大利的信心最弱。

仅33%的意大利人对全球经济改善有信心，略低于瑞典和法国。

印尼、巴西、印度和阿根廷的民众最乐观相信2014年会更好，这些国家中，逾85%接受线上调查的民众称他们期待今年会有所改善。日本和意大利信心最低。

Ipsos的调查是在12月4-18日间进行，共查访18,153名成人，其中美国与加拿大受访者年龄在18-64岁间，墨西哥、澳洲、其他欧亚国家受访者年龄则为16-64岁间。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)