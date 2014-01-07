台湾汇市：台币盘初实质交易持续贬势，央行上日引导见效

路透台北1月7日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易持续走低，台湾央行上日尾盘作价力道扩大，释出引导台币跟进韩元 走弱的讯息，一早韩元持续疲软，台币理所当然跟进贬势。

汇银人士表示，台湾央行上日大动作示警一早收到效果，出口商的美元卖盘挂价退至30.100附近，外资的美元买盘则不若上日明显，且追价意愿不高，甚至有些短线调节的美元卖压，令台币在30.100附近暂时寻得支撑。

〞韩元也快到1,070了，台币也跑了1角，短线上看起来是需要整理一下。〞一位本地银行交易人士表示。

市场人士也指出，2014年新一年的开始，亚洲国家仍有拼经济的压力，台币走势未来一段时间或将紧盯具比价效应的韩元，配合台湾央行的引导，或有机会出现一波贬势，但终究仍取决于韩元的波动幅度。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.050-30.110，上日台币实质交易区间主要在29.98-30.005。

早盘央行作价的台币低位30.280未贬破上日低位30.301，但交易员认为今日尾盘央行仍有作价机会，将观察是否释出和上日的一致讯息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面也随现汇市场起舞，美元表现强势，一个月期美元/台币换汇点溢价微幅扩大，一个月远汇报价 早盘已触及30.110/126，上日收在30.065。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 在亚洲早盘大致持于平盘附近，盘初报80.720左右。

* 韩元在1,070附近再贬不易，台币跟贬幅度或受限。

* 出口商挂价多数底部在30.100，不急于抛汇。

* 外资的美元买盘早盘并不明显。

* 实质交投区间仍窄，30.040-30.050见美元买单，但30.090附近即现卖压。

* 台股 表现平平，未见明显的汇出、汇入，暂对台币汇价影响不大。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.040-30.110

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