中国债市动态：流动性向好等助增买气，现券添暖意IRS连续回落

路透上海1月7日 - 受进一步向好的流动性，以及“107号文”利好预期可能增强影响，中国银行间市场周二早盘现券买气明显增加，收益率普跌。同时七天期回购加权利率今日扩大跌势，带动IRS以10个基点(bp)左右的幅度继续下行。

国债期货市场上，各合约也全线上涨，其中主力合约TF1403 早盘收报91.438元人民币，涨0.18元或0.20%。

北京一银行交易员称，受资金面进一步向好等因素影响，现券收益率普降，其中“短的和活跃的品种下的多。”

剩余期限约4.84年的国债130023券最新成交 在4.4850%，上日尾盘为4.52%。

今日早盘七天期回购加权利率的跌势扩大，成为IRS连续下行重要推手，主要期限成交跌幅达10个bp甚至更多。

上海一券商交易员补充认为，除流动性原因，不排除市场对“107号文”利好现券预期有所加强，助暖债市。不过目前市场仍未脱弱市，这种回暖势头的持续性还有待观察。