中国债市动态：流动性向好等助增买气，现券添暖意IRS连续回落

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月7日 - 受进一步向好的流动性，以及“107号文”利好预期可能增强影响，中国银行间市场周二早盘现券买气明显增加，收益率普跌。同时七天期回购加权利率今日扩大跌势，带动IRS以10个基点(bp)左右的幅度继续下行。
国债期货市场上，各合约也全线上涨，其中主力合约TF1403 早盘收报91.438元人民币，涨0.18元或0.20%。
北京一银行交易员称，受资金面进一步向好等因素影响，现券收益率普降，其中“短的和活跃的品种下的多。”
剩余期限约4.84年的国债130023券最新成交 在4.4850%，上日尾盘为4.52%。
今日早盘七天期回购加权利率的跌势扩大，成为IRS连续下行重要推手，主要期限成交跌幅达10个bp甚至更多。
上海一券商交易员补充认为，除流动性原因，不排除市场对“107号文”利好现券预期有所加强，助暖债市。不过目前市场仍未脱弱市，这种回暖势头的持续性还有待观察。
多位消息人士稍早透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知(107号文)。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。