航空产业：波音2013年飞机交货量冠全球，但接单输空客

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月6日 - 波音 在2013年保住了全球最大飞机制造商的地位，但产业消息人士称该公司在新订单方面输给了竞争对手空中客车(空中巴士/Airbus) 。
波音周一表示，该公司2013年交付的飞机数量达648架，创纪录新高，连续第二年超越空中客车，且较2012年成长7.8%。
不过两名产业消息人士指出，空中客车的新订单数量高过波音。波音称2013年的总接单量为1,531架，创纪录新高，净订单数量达1,355架。
一匿名消息人士称，空中客车的接单超出上述两个数字，但未提供进一步细节。
空中客车预料将在1月13日公布2013全年接单数字。
投资人密切关注交货数字，因飞机制造商在把飞机交付客户时就能登录巨额营收。
不过过去两年接单状况对飞机业者股价影响力越来越大，因这两家主导全球市场的飞机制造商争夺新型高燃油效率机型的销售。飞机订单状况也可能对公司现金收支造成重大波动，因为航空业者下单时会支付巨额订金。
波音交货数量超越其645架的预估，高于上年的601架。一名消息人士称，空中客车的交货数量也高于预估。
消息人士称，空中客车2013年交付超过625架飞机，超越其自身目标620架，但低于波音的648架。
波音股价周一收涨0.57%至138.41美元，空中客车集团股价则是收低1.72%至55.43欧元。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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