《热点透视》全球政治形势对投资人的威胁减轻

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
政治稳定的国家包括加拿大、澳洲、墨西哥、韩国、印尼、瑞士和挪威，合计在全球经济中占10%。
**诸多问题**
全球总体政治趋势变得更有利于投资者，与此相背的国家在全球经济中占余下的15%份额。虽然其中一些国家的状况尚可或是还说得过去，但土耳其、泰国和伊拉克情势显得很不稳定，这三个国家合计占全球经济的2%左右。南非(在全球经济中占0.5%)情势正在恶化，与此同时尼日利亚(占0.3%)依旧是麻烦重重。
对地缘政治持悲观看法的人士通常会提及中东和北非，去年该地区的总体情况恶化。他们亦指出，尽管叙利亚(占全球经济的0.1%)经济规模很小，但该国动乱局势很容易扩散到伊朗和沙特。该地区出口石油与天然气，对于全球经济有重要影响。
悲观者也会注意到，即使在目前政治趋势不错的地区，良好的政治秩序也经常缺乏牢固的基础。政治极端人士在一些发达国家依旧受到欢迎。
中国在全球范围内的崛起和美国的相对衰落，令人有理由其影响全球稳定。
这些忧虑是有理由的，因为人类总是容易把事情搞砸。没有一个政府足够聪明，没有一个社会足够和谐，可以避免拖累经济的政治混乱前景。尽管如此，对于投资者来说，全球政治形势对投资人的威胁罕见地减轻 了。(完)
(译文审校：张涛)
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