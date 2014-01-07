《热点透视》全球政治形势对投资人的威胁减轻

政治稳定的国家包括加拿大、澳洲、墨西哥、韩国、印尼、瑞士和挪威，合计在全球经济中占10%。

**诸多问题**

全球总体政治趋势变得更有利于投资者，与此相背的国家在全球经济中占余下的15%份额。虽然其中一些国家的状况尚可或是还说得过去，但土耳其、泰国和伊拉克情势显得很不稳定，这三个国家合计占全球经济的2%左右。南非(在全球经济中占0.5%)情势正在恶化，与此同时尼日利亚(占0.3%)依旧是麻烦重重。

对地缘政治持悲观看法的人士通常会提及中东和北非，去年该地区的总体情况恶化。他们亦指出，尽管叙利亚(占全球经济的0.1%)经济规模很小，但该国动乱局势很容易扩散到伊朗和沙特。该地区出口石油与天然气，对于全球经济有重要影响。

悲观者也会注意到，即使在目前政治趋势不错的地区，良好的政治秩序也经常缺乏牢固的基础。政治极端人士在一些发达国家依旧受到欢迎。

中国在全球范围内的崛起和美国的相对衰落，令人有理由其影响全球稳定。

这些忧虑是有理由的，因为人类总是容易把事情搞砸。没有一个政府足够聪明，没有一个社会足够和谐，可以避免拖累经济的政治混乱前景。尽管如此，对于投资者来说，全球政治形势对投资人的威胁罕见地减轻 了。(完)