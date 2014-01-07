澳新汇市：澳元下滑，新西兰元受到利率前景支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
交易员表示0.8935和0.8885美元下方有较强的支撑，但0.90美元附近则有大量卖单，目前可能抑制澳元。
在本周稍晚的欧洲央行和英国央行会议，及美国非农就业数据公布前，投资人多不愿布建新的仓位。
新西兰元兑美元 日内变动不大，约报0.8250，但距近期曾触及的三周高点0.8316不远。
新西兰元/日圆 周一触及约86.90的近六年高点，新西兰元兑一篮子货币 则升至八个月高位，新西兰经济基本面强劲，加上市场预期该国不久后可望升息，使得投资人继续买进新西兰元。
澳新银行(ANZ/澳盛)汇市策略师Sam Tuck称，因预期新西兰央行将采取紧缩的周期，新西兰元可望进一步上涨。然若是美元在美国经济改善的支撑下升值，今年下半年新西兰元的上涨动能可能减退。(完)
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(编译 张荻/张若琪 审校 张明钧/郑茵)
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