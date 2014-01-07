澳新汇市：澳元下滑，新西兰元受到利率前景支撑

交易员表示0.8935和0.8885美元下方有较强的支撑，但0.90美元附近则有大量卖单，目前可能抑制澳元。

在本周稍晚的欧洲央行和英国央行会议，及美国非农就业数据公布前，投资人多不愿布建新的仓位。

新西兰元兑美元 日内变动不大，约报0.8250，但距近期曾触及的三周高点0.8316不远。

新西兰元/日圆 周一触及约86.90的近六年高点，新西兰元兑一篮子货币 则升至八个月高位，新西兰经济基本面强劲，加上市场预期该国不久后可望升息，使得投资人继续买进新西兰元。

澳新银行(ANZ/澳盛)汇市策略师Sam Tuck称，因预期新西兰央行将采取紧缩的周期，新西兰元可望进一步上涨。然若是美元在美国经济改善的支撑下升值，今年下半年新西兰元的上涨动能可能减退。(完)

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