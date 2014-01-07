韩国股市：小升，无视于疲弱的三星电子业绩初估值

路透首尔1月7日 - 韩国股市周二早盘盘中小升，无视于三星电子 公布令人失望的第四季获利初估数据，因有低接买盘进场，且对日圆贬值的担忧缓和。

0145GMT时，综合股价指数 小升0.3%至1,958.77点，有望连续第二天上涨。

三星电子周二初步估计其10-12月营业利润从此前一季的记录高位下滑18%至8.3万亿(兆)韩元(78亿美元)。该业绩初估低于汤森路透访问的23位分析师估计的9.75万亿韩元。

一些分析师之前表示，三星电子数据欠佳可能打压大盘，但投资者似乎对该消息无动于衷，把握低接进场的机会。