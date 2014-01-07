韩国股市：小升，无视于疲弱的三星电子业绩初估值

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔1月7日 - 韩国股市周二早盘盘中小升，无视于三星电子 公布令人失望的第四季获利初估数据，因有低接买盘进场，且对日圆贬值的担忧缓和。
0145GMT时，综合股价指数 小升0.3%至1,958.77点，有望连续第二天上涨。
三星电子周二初步估计其10-12月营业利润从此前一季的记录高位下滑18%至8.3万亿(兆)韩元(78亿美元)。该业绩初估低于汤森路透访问的23位分析师估计的9.75万亿韩元。
一些分析师之前表示，三星电子数据欠佳可能打压大盘，但投资者似乎对该消息无动于衷，把握低接进场的机会。
外资周二盘初买超韩股722亿韩元，为连续第二天买超。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。