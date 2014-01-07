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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:06 BJT

台湾汇市：台币收盘量增价跌续创半年低位，短线料仍趋跌

* 外资持续买入美元推升交投量
    * 出口商美元卖盘亦不少
    * 明日实质交易区间看30.100附近

    路透台北1月7日 - 台币兑美元 周二收低8分，续创半年低位。台湾央行延续上
日尾盘作价贬抑台币模式，跟进韩元 跌势，市场解读在国际美元持续强势下，短
线台币仍有缓跌机会，但空间不大。
    
    台币今日贬幅与韩元亦步亦趋，单日跌幅约0.26%与韩元的0.27%相当，今年来首四个交
易日台币及韩元累计跌幅均约1.2%。
    
    汇银人士指出，今日外资美元买盘和出口商卖汇力道均大，有效推升交易量，外资仍展
现追价意愿，但台币四个交易日来急跌3.65角，市场在看多美元同时亦保持警戒，预料在月
底农历新年前台币实质交投价位低端有机会触及30.200。
    
    “(台币)还是缓贬，但看起来空间不大。”一本地银行交易员说。
    
    另位本地银行交易员表示，国际美元看来不弱，但今日出口商卖压沉重，压抑台币贬幅
，待这波出口商的美元卖压消化完毕，台币不排除持续疲软。
    
    市场预料台币明日主交易区则料与今日相去不远，先看30.030-30.130，30.100附近将
测试美元买盘力道。  
        
    今日台币实质交易区间主要在30.050-30.100，上日在29.980-30.005。央行尾盘作价的
盘中低位续创六个半月新低报30.350，前低为去年6月25日报30.355；收盘则在半年新低，
前低为去年7月8日报30.342。
    
    台北的两个主要经纪商合计成交量放大至15.91亿美元。
       
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场受到现汇市场台币走弱影响，一个月期美元/
台币换汇点溢价略有扩大，二个月期亦从折价转为溢价；一个月远汇报价 尾
盘来到30.150/161，上日收在30.065。    
    
    台湾股市周二随区域主要股市微幅反弹，但台币贬值令投资人担心外资投入台股动能可
能减少，逢高追价意愿不高；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超10.35亿台
币，转卖为买。 
    
    印尼卢比 周二领跌新兴亚币，并且菲律宾披索触及逾三年以来最低，因尽管美
国数据令人失望，美元仍普遍上涨。     
    
    本周的全球重要经济事件与数据有：      
    周二：美国波士顿联邦储备银行总裁发表演说、美国旧金山联邦储备银行总裁发表讲话
、美国11月国际贸易收支和1月IBD消费者信心指数；
    周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月会议记录、美国11月消费者信贷、德国
11月工业订单；
    周四：英国央行利率决议、欧洲央行会议宣布利率决议、美国堪萨斯城联邦储备银行总
裁发表演说、欧元区12月企业景气指数、德国11月工业生产、美国一周初请失业金人数；
    周五：美国12月非农就业岗位、美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。   
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.315    30.235   30.035-30.350   30.260    10.27    8.52
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.320    30.250   30.050-30.320   30.260     5.64   4.345
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         0.025/0.035         0.005/0.015
 美元/台币六个月期         -0.090/-0.070       -0.115/-0.095
 (完)
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