台湾债市：五年券殖利率随美债走低，台币走弱令公司债略有卖压

路透台北1月7日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周二盘初走低。交易员表示，美国10年指标公债殖利率 昨晚跌破3.0%，带动台债殖利率也略微向下。惟在周五非农就业数据公布前，仍难脱盘整格局。

台币兑美元 今日盘初持续走弱，交易员指出，从等殖系统上还看不出台币贬值对债市的影响。但早上在公司债次级市场看到如中油、中钢、台电等的卖盘，惟因价格偏高尚未成交。

“ 台币跟随韩元走贬的压力仍在，对债市的心理层面影响还是会有。”一位外商银行交易员说。

台币兑美元 周二盘初实质交易持续走低，台湾央行上日尾盘作价力道扩大，释出引导台币跟进韩元 走弱的讯息，一早韩元持续疲软，台币理所当然跟进贬势。

美国公债价格周一上涨，此前美国公布的服务业数据逊于预期，令美国联邦储备理事会(FED，美联储)可能放缓缩减购债的希望升温，刺激了对公债的买盘。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日收跌，亚洲盘当前报在2.96%附近

* 公司债受台币走弱影响出现卖压，但尚未形成恐慌性抛盘

* 预料今年债市殖利率弹幅有限，实质买盘逢弹接手意愿高

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.67-1.69%

* 五年公债103/02：1.12-1.13%

本地时间10:21时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6800%，跌0.50基点

* 五年公债103/02发行前交易：1.1246%，跌1.02基点

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