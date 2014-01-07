韩国汇市：韩元兑美元跌至近两个月低点，受海外投资者抛盘影响

“美元兑韩元继续上涨，因海外投资者买进美元，”一国外银行交易员表示。“由于美元兑日圆下跌，因此日圆兑韩元交叉汇率可能也和美元买盘相关。”

韩元近几日走弱，因美元普遍上涨，且外资在韩国股市下跌后抛售韩元。

但韩元进一步的跌势可能受限，因其在周一已创下六个半月来最大单日百分比跌幅。外资周二迄今买超韩股，为韩元带来支撑力道。

韩股综合股价指数 上涨0.3%至1,958.91点。

三年期公债3月期货 在周一大涨后涌现获利了结卖盘，下跌0.04点至105.71。

0208GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,068.7 1,065.4

日圆/韩元 10.2424/492 10.2179

韩国公债期货 * 105.71 105.75

韩国综合股价指数 1,958.91 1,953.28

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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