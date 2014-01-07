菲律宾金融：央行总裁称若有必要可能干预外汇市场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透马尼拉1月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，该央行准备好干预外汇市场以平抑过度波动。披索 盘旋在四个月低点附近。
泰谭柯对记者表示，披索疲软主要是由于美联储缩减刺激计划日益迫近、市场存在不确定性以及投资者调整投资组合，并称当局在关注市场走势，以察是否有必要调整政策。
“我们采行灵活的汇率政策。我们可以选择防止汇率大幅波动的举措，”泰谭柯说，并称该央行准备在必要时进入市场干预。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。