菲律宾金融：央行总裁称若有必要可能干预外汇市场

路透马尼拉1月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，该央行准备好干预外汇市场以平抑过度波动。披索 盘旋在四个月低点附近。

泰谭柯对记者表示，披索疲软主要是由于美联储缩减刺激计划日益迫近、市场存在不确定性以及投资者调整投资组合，并称当局在关注市场走势，以察是否有必要调整政策。