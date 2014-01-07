版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 11:26 BJT

菲律宾金融：央行总裁称若有必要可能干预外汇市场

路透马尼拉1月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，该央行准备好干预外汇市场以平抑过度波动。披索 盘旋在四个月低点附近。

泰谭柯对记者表示，披索疲软主要是由于美联储缩减刺激计划日益迫近、市场存在不确定性以及投资者调整投资组合，并称当局在关注市场走势，以察是否有必要调整政策。

“我们采行灵活的汇率政策。我们可以选择防止汇率大幅波动的举措，”泰谭柯说，并称该央行准备在必要时进入市场干预。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐