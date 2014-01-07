重发-《图表新闻》南非、土耳其、印尼和巴西2013年赤字与产出之比扩大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透伦敦1月6日 - 新兴经济体“脆弱五国”中，四国在2013年的国际收支赤字扩大，凸显这些国家对外国资本的严重依赖。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)于2013年5月底暗示可能开始逐步降低对经济的刺激力度后，引发金融市场涌现卖压。南非、土耳其、印度、印尼和巴西等五国首当其冲，被称为“脆弱五国”。
以12个月滚动计算，除印度外的四国在截至2013年9月的四个季度，经常帐赤字都扩大。下面为根据瑞银(UBS)数据的图表链结：link.reuters.com/zep75v
图表显示，南非2013年第三季经常帐赤字相当于年经济产出的6.19%，几乎较2012年12月扩大了1个百分点；土耳其则小幅扩大至7.18%。
上个月的官方数据显示，以季节调整后年率计，南非第三季经常帐赤字相对经济产出之比甚至更高，达6.8%。
巴西赤字扩大1.2个百分点，至3.6%；印尼扩大0.8个百分点。
不过印度由于官方对黄金进口采取限制，2013年7-9月经常帐赤字与经济产出之比收窄1个百分点至4.35%。
“印度赤字改善或多或少是人为的，但同时其出口表现也非常好。”巴克莱东欧、中东和非洲(EEMEA)研究主管Christian Keller称。
Keller指出，经常帐赤字有所改善，以及采取多项改革措施，帮助印度卢比 自2013年8月触及纪录低点以来已回升逾10%。然而南非兰特 、土耳其里拉 和印尼卢比 则继续走弱。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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