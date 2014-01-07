中国债市：2013年共发行债券8.7万亿，增速放缓至9%--中债报告

* 2013年共发债8.7万亿元，增速放缓

* 年末债券托管余额29.48万亿元，交投活跃度降低

* 债券发行量和托管量，银行间市场仍是绝对主导

* 建议增加中长期关键期限国债滚动发行和续发行次数

* 建议保持适度流动性，及提高私募债信息透明度等

路透上海1月7日 - 中国中央结算公司债券信息部最新报告称，2013年债券市场共发行各类债券8.7万亿元人民币，同比增长9.05%，相比2012年增速下降了2.61个百分点。

按发行市场统计，2013年在中央结算公司登记新发债券5.65万亿元，占总量的64.88%；上海清算所登记新发债券2.78万亿元，占32%；交易所发行公司债和中小企业私募债共计2,717.30亿元，占比3.12%。

债券托管余额方面，2013年呈现继续平稳增长态势。年末全口径托管量达29.48万亿元，同比增长13.39%。

从上述数据看，不论是发行量，还是托管量，包括中债和清算所的银行间市场仍是中国债市绝对主导。

受债市整顿等多重因素影响，2013年债市交投活跃度明显降低。当年全市场口径现券和回购交易结算270.82万亿元，同比增长1.15%，较2012年增速下降31.52个百分点。其中现券结算量为43.23万亿元，同比下降45.40%；回购交易结算量为227.59万亿元，同比增长20.69%。

表一：2013年新发债券各市场分布情况

金额(亿元) 占比

=============================================

全市场 87,016.27 100%

---------------------------------------------

中央结算公司小计 56,453.94 64.88%

其中：国债 13,374.40

政策性银行债 19,960.30

企业债 4,752.30

商业银行债 1,117.00

---------------------------------------------

上海清算所小计 27,845.02 32.00%

---------------------------------------------

交易所小计 2,717.30 3.12%

=============================================

表二：2013年债券市场余额分布情况

余额(亿元) 托管只数

=========================================

全市场 294,821.50 7,075

其中：中债登 259,113.26 4,234

上海清算所 26,872.02 2,066

中证登(交易所) 8,836.22 775

=========================================

表三：2013年债券市场现券和回购交易结算情况(亿元)

===================================

全市场 2,708,193.56

-----------------------------------

中央结算公司小计 1,959,018.18

其中：现券交易 369,752.31

回购交易 1,589,265.88

-----------------------------------

上海清算所小计 108,363.41

其中：现券交易 52,413.56

回购交易 55,949.85

-----------------------------------

交易所小计 640,811.96

其中：现券交易 10,091.12

回购交易 630,720.84

===================================

**信用债市场回顾**

伴随着货币市场利率的大幅波动，2013年中债收益率曲线先降后升，中债指数整体大跌。截至2013年12月末，中债综合指数(净价)为96.07，较2012年12月末的100.75点下降4.65%，中债综合指数(财富)为145.89点，较2012年12月末的146.58点下降了0.5%。

在市场创新方面，10月及12月相先发行的永续企业债和永续中票成为亮点，年末推出的同业存单，亦进一步完善了利率市场机制，丰富了金融机构的市场化负债产品。

与往年短融、中票等公募类信用债发行相比，2013年该类债券发展速度有所放缓，而非公开定向债务融资工具(PPN)等私募债券则发展迅速。

截至2013年12月末，信用类债券在全国银行间债券市场共发行3.84万亿元，同比增长2.81%，占银行间发行总量45.60%，与上年相比下降3.05个百分点。信用类债券存量规模9.02万亿元，同比增长22.49%，占银行间债券市场总规模的31.53%。

2013年企业债、中期票据发行量同比减少26.88%、15.17%，短期融资券发行量同比小幅增加4.48%。而自2011年5月推出的PPN规模快速增长。截至2013年末，PPN存量9,432.88亿元。当年共发行5,668.08亿元，同比增长48.64%，占银行间信用类发行总量14.75%。

受货币政策中性偏紧，以及商业银行增加表外业务等银行，去年信用债发行成本明显上升。

以主体评级为AAA级的五年期中期票据发行利率为例，前半年发行利率基本保持在4.5%-5%的区间。但下半年发行利率节节攀升，至11月已超过6%，最高达6.4%，较年初最低水平上升逾150个基点(bp)。

2013年主体评级AAA的5年期中期票据平均发行利率5.08%，较上年上升30bp。同时，交易商协会对中票及短融的发行利率指导虽已放开，但发行利率仍高于二级市场利率。统计数据显示，上述种类中票一二级市场平均点差为10bp，较2012年收窄5bp。

**市场发展建议**

展望2014年，报告对债券市场的价格走势仍难以乐观。从货币市场利率角度看，利率市场化加快、规模持续增长的理财产品以及互联网金融产品将继续提升银行负债成本，促使银行风险偏好提升，揽储大战仍将上演，因此2014年整体的利率水平很可能依旧在高位徘徊。

报告建议，要通过完善银行间债券市场的分层机制、发展公募债券基金、完善做市商机制、增加中长期关键期限国债滚动发行和续发行次数等，达到完善市场机制，健全国债收益率曲线的目的。

具体包括限制丙类户和私募理财乙类户的交易范围，以保留其活跃债市的作用；同时，应加快批准更多的合格机构投资者进入银行间债市，进一步提升二级市场的流动性。

在鼓励做市方面，可考虑国债招标发行最低额度采取弹性标准；享有优先获取国债发行追加额度；财政部提供随买便利；做市商有优先开展新业务的权利；以及在公开市场和国库现金招标中享有更多权利等。

目前，国债滚动发行制度已覆盖1、3、5、7和10五个关键期限品种，但对于1年期以下和10年期以上的长期品种还没有实行相关制度。建议将20、30和50年期均设为关键期限，每年滚动发行4次以上，并考虑适当增加续发行次数。

近年来，在利率市场化和理财产品扩张的背景下，金融与实体发生失衡，资金流向了能够承受较高的成本的房地产和地方政府平台，而一些小型企业因融资困境的制约而遭遇发展的瓶颈。

2014年在银行的盈利模式和社会融资结构得到调整以后，适度流动性的注入会有助于债市走出熊市的阴影也有助于金融与实体经济的平衡,加大公租房的建设，减少对住房的刚需，减少房地产炒作的资金需求，从而有助于房价降温，最终降低融资利率。

此外，以银行间私募债为例，其发行初衷之一是通过免评级等降低发行人的发行成本，但由于其流动性差，投资人对于私募债券的流动性溢价要求较高，直接体现为票面利率偏高。如AAA级五年期PPN票面利率高于公募中票票面利率70bp。