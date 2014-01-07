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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 11:11 BJT

日本债市：10年期公债收益率持稳，静待标债

“从短期角度而言，10年券的收益率或许较有吸引力，因为自9月以来已首次升至0.75%左右，”摩根士丹利MUFG分析师在一份报告中指出。“此外，近来10年期券种价格也已下降。”

10年期公债期货 早盘上升4个跳动点，至143.58，突破五日均值143.55。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.000% +0.0 0.225%

10年期公债 0.725% +0.0 0.725%

20年期公债 1.570% +0.5 1.565%

30年期公债 1.725% +0.5 1.720%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.58 +0.04 143.54

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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