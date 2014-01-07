极寒天气袭击美国，航空几近瘫痪

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥/克里夫兰1月6日 - 北极寒流周一席卷美国中部地区，出现20年来最寒冷天气，导致至少四人死亡，学校和商铺被迫关门，大量航班不得不取消。
据气象部门称，中部许多地区的温度较平均温度低出11至22摄氏度。
在明尼苏达的Brimson，气度达到零下40摄氏度，比加拿大北极湾还冷。寒冷大风天气预计最南会影响到德克萨斯州和佛罗里达州。
纽约州长库默（Andrew Cuomo）已宣布该州进入紧急状态，称纽约州西部地区部分高速公路将因极端天气而封闭。
已报告四例与天气因素有关的死亡，其中包括一名48岁的芝加哥男子，他周日铲雪时心脏病发。
俄亥俄州克里夫兰的气温在零下19摄氏度，预计还会进一步下降，收容无家可归者的设施全负荷运转。
恶劣天气造成约4,392个航班取消，3,577个航班延误。许多航空公司无法让地勤人员一次在户外停留超过15分钟。
美国航空集团发言人Andrea Huguely说：“芝加哥奥黑尔机场以及中西部和东北部其他机场的燃油和乙二醇供应冻结，我们没法加油，没法除冰。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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