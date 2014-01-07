中国敦促南苏丹冲突双方停火止暴

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚的斯亚贝巴/喀土穆1月6日 - 中国周一呼吁南苏丹冲突双方立即停火止暴，而该国冲突双方的谈判代表对于和谈范围争执不下。

中国外交部长王毅称，中方高度关注近来南苏丹国内发生的纷争。南苏丹冲突已造成一千多人死亡，还迫使该国政府将石油生产削减五分之一左右。

苏丹称，南苏丹政府讨论过在苏丹总统巴希尔访问南苏丹期间，部署联合部队保护油田的事宜。

王毅在亚的斯亚贝巴对记者称，中方对南苏丹局势的立场非常明确，希望对立双方“立即停火止暴”。

一位埃塞俄比亚代表称，王毅会见了南苏丹冲突双方的谈判代表。

南苏丹冲突已持续三周，目前演变成总统基尔领导的南苏丹人民解放军与效忠前副总统马沙尔（Riek Machar）的反对派力量之间的对抗。

南苏丹冲突双方周六在埃塞俄比亚正式启动和平谈判，但谈判代表尚未坐下来进行面对面的谈判。(完)