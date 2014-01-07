中国首次公开销毁六吨查没的象牙

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东莞/香港1月6日 - 中国周一公开销毁6.1吨近年来执法行动中查没的象牙，此前中国执法力度不稳定导致专家质疑其打击走私的决心。
《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)、非政府组织和媒体代表参加了周一的活动。
“中国向国内外都发出了强力的信号，不准备容忍象牙非法贸易。”CITES秘书长John Scanlon指出。
中国海关缉私部门调研员杨柳英表示，象牙走私到中国的趋势愈演愈烈，走私数量每年增加10%，需要在打击走私方面加大力度。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。