中国首次公开销毁六吨查没的象牙

(本文由路透中文网编译提供)

路透东莞/香港1月6日 - 中国周一公开销毁6.1吨近年来执法行动中查没的象牙，此前中国执法力度不稳定导致专家质疑其打击走私的决心。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)、非政府组织和媒体代表参加了周一的活动。

“中国向国内外都发出了强力的信号，不准备容忍象牙非法贸易。”CITES秘书长John Scanlon指出。