投行报告：A股市净率和市盈率跌至新低，蓝筹国企股或成投资标的--中金

路透北京1月7日 - 中国知名投行中金公司发布报告称，当前中国股市投资者情绪低迷，对中国宏观经济预期悲观，A股市净率和市盈率跌至历史低位，后市投资良机或将出现，蓝筹国企股票可能成为理想的投资标的。

报告并预计，中国将实施同保持7.5%的实际国内生产总值(GDP)增速及3%以内的通胀相一致的货币和财政政策。今年更多改革细则将出台，更多改革措施将得以实施。

该份报告称，今年中国政策因素导致经济硬着陆的可能性不大。目前环境下帮助股票价值实现的制度性（包括周期性）催化剂正悄然发生，很多蓝筹国企将成为价值投资，甚至成长投资的理想标的。

“市场基本面将得到改善，短/中期盈利增长前景向好，而盈利改善的驱动因素并非杠杆率的提高，而是成本的降低、效率的提高、以及未来几年全面的改革措施所带来的生产率提升。”报告指出。