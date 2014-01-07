投行报告：A股市净率和市盈率跌至新低，蓝筹国企股或成投资标的--中金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月7日 - 中国知名投行中金公司发布报告称，当前中国股市投资者情绪低迷，对中国宏观经济预期悲观，A股市净率和市盈率跌至历史低位，后市投资良机或将出现，蓝筹国企股票可能成为理想的投资标的。
报告并预计，中国将实施同保持7.5%的实际国内生产总值(GDP)增速及3%以内的通胀相一致的货币和财政政策。今年更多改革细则将出台，更多改革措施将得以实施。
该份报告称，今年中国政策因素导致经济硬着陆的可能性不大。目前环境下帮助股票价值实现的制度性（包括周期性）催化剂正悄然发生，很多蓝筹国企将成为价值投资，甚至成长投资的理想标的。
“市场基本面将得到改善，短/中期盈利增长前景向好，而盈利改善的驱动因素并非杠杆率的提高，而是成本的降低、效率的提高、以及未来几年全面的改革措施所带来的生产率提升。”报告指出。
去年12月中旬以来，投资者对流动性紧张与市场利率上升的担忧引发中国股市的显着回调。近几个交易日大盘蓝筹股更遭到大量抛售。市场开始担心实体利率的飙升与实质上紧缩性的财政政策将在今年使中国经济增速放缓，企业经营状况恶化。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。