全球经济：12月新兴市场企业活动扩张速度放缓--汇丰调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦1月7日 - 周二公布的一份调查显示，12月新兴市场企业活动扩张速度放缓，主要受服务业增长放缓的拖累。
12月汇丰新兴市场制造业和服务业综合指数从11月的52.1降至51.6。50为荣枯分水岭。
汇丰控股分析师Murat Ulgen称，“印度服务业继续表现不振；中国服务业增长速度骤降。新兴市场活力不如之前--增长速度比不上2009-10年复苏开始阶段。”
调查显示，印度服务业产出指数连续第六个月低于50；而中国12月服务业指数为50.9，是2011年8月以来最低。
汇丰12月产出展望指数降至六个月低位，昭示制造业和服务业景气降温。
汇丰调查17个国家的约8,000家企业的采购经理来收集数据，指数计算使用Markit提供的数据。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。