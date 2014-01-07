《WASIK专栏》美股牛市还会持续下去吗？

**美中不足**

对于像我这样的市场怀疑论者来说，一个挥之不去的忧虑就是，这样的涨势可能随时会因为一些无法预知的麻烦而断送。升息可能会产生负面影响。由于股市讨厌不确定性，这一直是个担忧。

历史可以再次提供一些借鉴。据特许金融分析师协会(CFA Institute)“Enterprising Investor”博主David Larrabee的统计，基于1932年以来的市场数据，牛市行情平均持续时间为61个月。

而目前这一轮牛市始于2009年3月，刚好接近平均牛市的时长。是不是这波行情到了五年时点就会自动戛然而止呢？那倒不一定。

首先，一些牛市行情远比目前这一轮更持久。据Larrabee，自大衰退开始以来最长的一波涨势是从1987年12月到2000年3月，在12年间录得582%的净回报。(持续时间第二长的牛市与之相隔甚远，是从1949年6月至1956年8月，七年间拉高了267%。)

历史可以给我们的另一个正面经验是，这些大牛市多数都发生在股市剧烈下挫之后。在投资者经历了1987年“黑色星期一”、2000年的互联网泡沫、第二次世界大战和1929年崩盘以及随之而来的大萧条等重大打击之后，股市开始反弹。虽然目前可以说2008年以来低就业的影响仍然余波荡漾，但市场仍可能在经济环境小幅改善之际继续上行。

最重要的是要领悟到，牛市的开始与结束是很少能预测到的。谁会想到最丰厚回报有些是在1930年代获得的呢？