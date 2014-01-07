《汇市简讯》美元/印尼卢比触及12,300高位

* 美元/印尼卢比再次获得良好买盘，有不少买家出手，而印尼央行仅少量抛售

* 美元/印尼卢比触及12,300卢比的高位，低点在12,220

* 美国经济前景向好，以及对美联储将缩减购债的预期为美元提供支撑(完)