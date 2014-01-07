《中国数据观测》四季度GDP增速料降至7.6%，通胀回落工业生产减速

* 公布内容：中国四季度GDP，12月CPI、PPI和工业增加值等数据 * 公布时间：1月9日公布CPI和PPI，1月20日公布GDP等数据 调查结果: (同比,%) 中值 区间 前值 上年同期 预测数 四季度国内生产总值(GDP) 7.6 7.5 ~ 8.2 7.8 7.9 19 12月数据: 居民消费价格指数(CPI) 2.7 2.4 ~ 3.1 3.0 2.5 24 工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.3 -1.4 ~ -0.9 -1.4 -1.9 23 固定资产投资(不含农户)(1-12月) 19.8 19.5 ~ 20.0 19.9 20.6 22 工业增加值 9.8 9.4 ~ 10.2 10.0 10.3 22 社会消费品零售总额 13.6 13.0 ~ 13.9 13.7 15.2 22 路透综合20余家机构预测中值结果显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速 ，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。 就12月单月而言，在低基数效应下，通胀预计将回落，CPI同比涨幅降至2.7%；而工业 、投资和消费增速料有不同程度的放缓。 “四季度以来，国内系列宏观数据表现平稳，表明经济仍维持在扩张趋势。但由于基数 原因导致部分数据同比增速相比三季度略有回调，预计四季度经济增速相比三季度或略有回 落。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平等在报告中表示。该机构对四季度和2013年 全年的GDP同比增速预估均为7.7%。 分析人士普遍预计四季度经济增速较三季度略降，除了上年高基数的影响，工业增速放 缓，投资归于平淡，也是拖累四季度经济的主要因素。 瑞银(UBS)发布的预测报告认为，随着政府之前稳增长政策效应的消退，以及三季度以 来信贷增速放慢，中国经济增速在年底趋缓并不意外。他们对四季度的GDP增速预估为7.6% 。 国家发改委主任徐绍史近期表示，中国2013年GDP预计同比增长7.6%左右，经济增长超 过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。 **通胀回落，工业减速** 尽管猪肉水产类食品价格12月有所上升，但蔬菜等的价格回落，整体而言食品价格持稳 或小幅上涨，同时由于上年同期基数较低，12月CPI涨幅预计从前月的3%降至2.7%。全年通 胀远低于3.5%左右的控制目标。 交通银行分析认为，从中国物价运行的周期看，2013年物价已经进入新一轮上升周期的 初期，2014年将是物价上涨周期的第二年，预计2014年CPI同比涨幅可能相比2013年略有扩 大。初步估计在3%左右，趋势将呈现中间高两头低的倒“U”型。 PPI方面，由于主要生产资料价格以涨为主，多数机构预计跌幅会进一步缩窄，预估中 值为-1.3%。 受上年高基数的影响，12月工业生产和投资增速预计都会有一定程度放缓。也有分析人 士指出，房地产年末地方调控影响销售，基建投资受制于地方债务，投资后期可能还将继续 回落。 在工业生产方面，从已公布的先行指标--采购经理人指数（PMI）来看，12月增速预计 会下行，这从发电、钢铁产量等高频数据上也可得到印证。 “数据显示制造业景气继续下行，12月中上旬发电、钢铁产量增速回落，原材料库存在 12月回落幅度较大而产成品库存微升，意味着本轮补库存已经结束而短期去库存已开始。” 海通证券宏观首席分析师姜超等在报告中指出，海通对12月工业增速的预估为9.8%。 稍早公布的一系列PMI数据证实，中国经济继续保持增长态势的同时仍面临一定下行压 力。12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2；汇丰制造业PM I亦较前月略回落，至50.5。 以下为各机构预测详情:(同比,%) 机构 四季度GDP CPI PPI 投资 工业 消费 交通银行 7.7 2.6 -1.2 19.8 9.8 13.8 永丰投顾 7.6 2.8 ~ 19.5 10.2 13.6 西班牙对外银行 7.7 2.7 -1.2 19.8 9.8 13.3 中银国际 7.6 2.8 -1.2 19.5 9.6 13.4 美银美林 7.8 2.7 -1.3 19.8 9.8 13.5 东方汇理银行 7.9 2.5 -1.3 ~ ~ ~ 国开证券 7.6 2.7 -1.3 19.8 9.8 13.8 长江证券 7.6 2.4 -1.3 19.9 9.7 13.6 招商证券 ~ 2.8 -1.3 19.9 9.8 13.4 民族证券 7.5 2.8 -1.4 20.0 9.8 13.9 中金 7.5 2.5 -1.1 19.8 9.4 13.0 中信 ~ 2.6 -1.3 20.0 9.8 13.9 光大证券 ~ 2.7 -0.9 20.0 9.7 13.0 国信证券 ~ 2.7 -1.3 20.0 9.8 13.6 国泰君安 7.5 2.4 -1.4 20.0 9.5 13.5 海通证券 7.6 2.7 -1.2 19.6 9.8 13.7 华宝信托 7.7 2.5 -1.3 19.8 9.7 13.5 兴业银行 7.7 2.5 -1.1 19.6 9.8 13.8 瑞穗证券 7.6 2.6 -1.1 19.8 9.8 13.5 华侨银行 7.6 2.7 -1.0 19.9 9.8 13.6 上海证券 8.2 2.8 -1.3 20.0 9.9 13.7 申银万国 7.6 2.5 -1.3 19.9 9.7 13.7 渣打 ~ 3.1 -1.3 ~ ~ ~ 瑞银 7.6 2.4 -1.4 19.7 9.5 13.4 注：~ 表示数据不可得。投资为1-12月同比增速。(完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)