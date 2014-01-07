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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 18:04 BJT

《中国数据观测》四季度GDP增速料降至7.6%，通胀回落工业生产减速

* 公布内容：中国四季度GDP，12月CPI、PPI和工业增加值等数据
    * 公布时间：1月9日公布CPI和PPI，1月20日公布GDP等数据

    调查结果: (同比,%)
  
                                   中值       区间      前值    上年同期  预测数
 
    四季度国内生产总值(GDP)         7.6    7.5 ~ 8.2     7.8      7.9      19   
    
    12月数据:        
    居民消费价格指数(CPI)           2.7    2.4 ~ 3.1     3.0      2.5      24   
  
    工业生产者出厂价格指数(PPI)    -1.3   -1.4 ~ -0.9   -1.4     -1.9      23
    固定资产投资(不含农户)(1-12月) 19.8   19.5 ~ 20.0   19.9     20.6      22   
  
    工业增加值                      9.8    9.4 ~ 10.2   10.0     10.3      22
    社会消费品零售总额             13.6   13.0 ~ 13.9   13.7     15.2      22
    
    路透综合20余家机构预测中值结果显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速
，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。
    
    就12月单月而言，在低基数效应下，通胀预计将回落，CPI同比涨幅降至2.7%；而工业
、投资和消费增速料有不同程度的放缓。
    
    “四季度以来，国内系列宏观数据表现平稳，表明经济仍维持在扩张趋势。但由于基数
原因导致部分数据同比增速相比三季度略有回调，预计四季度经济增速相比三季度或略有回
落。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平等在报告中表示。该机构对四季度和2013年
全年的GDP同比增速预估均为7.7%。
    
    分析人士普遍预计四季度经济增速较三季度略降，除了上年高基数的影响，工业增速放
缓，投资归于平淡，也是拖累四季度经济的主要因素。
    
    瑞银(UBS)发布的预测报告认为，随着政府之前稳增长政策效应的消退，以及三季度以
来信贷增速放慢，中国经济增速在年底趋缓并不意外。他们对四季度的GDP增速预估为7.6%
。
    
    国家发改委主任徐绍史近期表示，中国2013年GDP预计同比增长7.6%左右，经济增长超
过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。 
    
    
    **通胀回落，工业减速**
    
    尽管猪肉水产类食品价格12月有所上升，但蔬菜等的价格回落，整体而言食品价格持稳
或小幅上涨，同时由于上年同期基数较低，12月CPI涨幅预计从前月的3%降至2.7%。全年通
胀远低于3.5%左右的控制目标。
    
    交通银行分析认为，从中国物价运行的周期看，2013年物价已经进入新一轮上升周期的
初期，2014年将是物价上涨周期的第二年，预计2014年CPI同比涨幅可能相比2013年略有扩
大。初步估计在3%左右，趋势将呈现中间高两头低的倒“U”型。
    
    PPI方面，由于主要生产资料价格以涨为主，多数机构预计跌幅会进一步缩窄，预估中
值为-1.3%。
    
    受上年高基数的影响，12月工业生产和投资增速预计都会有一定程度放缓。也有分析人
士指出，房地产年末地方调控影响销售，基建投资受制于地方债务，投资后期可能还将继续
回落。
    
    在工业生产方面，从已公布的先行指标--采购经理人指数（PMI）来看，12月增速预计
会下行，这从发电、钢铁产量等高频数据上也可得到印证。
    
    “数据显示制造业景气继续下行，12月中上旬发电、钢铁产量增速回落，原材料库存在
12月回落幅度较大而产成品库存微升，意味着本轮补库存已经结束而短期去库存已开始。”
海通证券宏观首席分析师姜超等在报告中指出，海通对12月工业增速的预估为9.8%。

    稍早公布的一系列PMI数据证实，中国经济继续保持增长态势的同时仍面临一定下行压
力。12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2；汇丰制造业PM
I亦较前月略回落，至50.5。 
    
    以下为各机构预测详情:(同比,%)

 机构              四季度GDP    CPI      PPI      投资      工业      消费
 交通银行            7.7        2.6     -1.2      19.8      9.8       13.8
 永丰投顾            7.6        2.8       ~       19.5      10.2      13.6
 西班牙对外银行      7.7        2.7     -1.2      19.8      9.8       13.3
 中银国际            7.6        2.8     -1.2      19.5      9.6       13.4
 美银美林            7.8        2.7     -1.3      19.8      9.8       13.5
 东方汇理银行        7.9        2.5     -1.3       ~         ~         ~
 国开证券            7.6        2.7     -1.3      19.8      9.8       13.8
 长江证券            7.6        2.4     -1.3      19.9      9.7       13.6
 招商证券             ~         2.8     -1.3      19.9      9.8       13.4
 民族证券            7.5        2.8     -1.4      20.0      9.8       13.9
 中金                7.5        2.5     -1.1      19.8      9.4       13.0
 中信                 ~         2.6     -1.3      20.0      9.8       13.9
 光大证券             ~         2.7     -0.9      20.0      9.7       13.0
 国信证券             ~         2.7      -1.3     20.0       9.8      13.6
 国泰君安            7.5        2.4     -1.4      20.0      9.5       13.5
 海通证券            7.6        2.7     -1.2      19.6      9.8       13.7
 华宝信托            7.7        2.5     -1.3      19.8      9.7       13.5
 兴业银行            7.7        2.5     -1.1      19.6      9.8       13.8
 瑞穗证券            7.6        2.6     -1.1      19.8      9.8       13.5
 华侨银行            7.6        2.7     -1.0      19.9      9.8       13.6
 上海证券            8.2        2.8     -1.3      20.0      9.9       13.7
 申银万国            7.6        2.5     -1.3      19.9      9.7       13.7
 渣打                 ~         3.1     -1.3       ~         ~         ~
 瑞银                7.6        2.4     -1.4      19.7      9.5       13.4
  注：~ 表示数据不可得。投资为1-12月同比增速。(完)

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 (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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